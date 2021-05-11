Поїхав тротуаром: у Києві помітили чергового маршрутника-нахабу

У Києві поблизу станції метро "Житомирська" помітили як водій маршрутки вирішив не чекати поки звільниться дорога й почав об’їжджати затор тротуаром. Хтось зняв це на відео, яке опублікували у соцмережах.
На ньому видно як тим самим тротуаром крокують пішоходи. Допис обурив киян.
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Люди пишуть, що ніхто не карає таких порушників, тому вони й допускають таку поведінку.
"Безкарність породжує вседозволеність", пише користувачка фейсбуку Рима Грановська.
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Маршрутки зникнуть за 2 – 3 роки
Такі приблизні строки озвучив мер Віталій Кличко. Але заборонити їх роботу ніхто з представників влади не може. Оскільки юридично перевізники своєю діяльністю нічого не порушують.
Подолати маршрутні таксі у столиці, за планами влади, мають шляхом створення сучасної та комфортної для киян альтернативи.