Поїхав тротуаром: у Києві помітили чергового маршрутника-нахабу

У Києві поблизу станції метро "Житомирська" помітили як водій маршрутки вирішив не чекати поки звільниться дорога й почав об’їжджати затор тротуаром. Хтось зняв це на відео, яке опублікували у соцмережах.

На ньому видно як тим самим тротуаром крокують пішоходи. Допис обурив киян.

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Люди пишуть, що ніхто не карає таких порушників, тому вони й допускають таку поведінку.

"Безкарність породжує вседозволеність", пише користувачка фейсбуку Рима Грановська.

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Маршрутки зникнуть за 2 – 3 роки

Такі приблизні строки озвучив мер Віталій Кличко. Але заборонити їх роботу ніхто з представників влади не може. Оскільки юридично перевізники своєю діяльністю нічого не порушують.

Подолати маршрутні таксі у столиці, за планами влади, мають шляхом створення сучасної та комфортної для киян альтернативи.