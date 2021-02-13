У Голосіївському районі Києва сталася пожежа. Вогонь спалахнув в одній з квартир 22-поверхового будинку. Потерпіли 2 людей, серед них – дитина.

Займання сталося зранку 13 лютого у багатоповерхівці на вулиці Академіка Вільямса, 19/14. Площа пожежі сягала 70 квадратних метрів, її причину встановлюють правоохоронці.

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Подробиці про пожежу

Вогнеборці встановили, що пожежа виникла у квартирі на 4 поверсі. Вона вигоріла повністю, крім цього – закопчені також стеля та стіни у загальному коридорі.

Рятувальники не одразу змогли дістатися до місця пожежі. Адже біля будинку були запарковані авто, через погану погоду їх довелося відбуксовувати.



Мешканці допомагали розблокувати проїзд / Фото ДСНС



Пожежа спалахнула у Голосіївському районі Києва / Фото ДСНС

Пожежу локалізували о 06:54, а вже о 07:08 її вдалося ліквідувати. З будинку на безпечну відстань вивели 16 людей, серед них – 4 дітей. На місці працювали 49 надзвичайників.

Що відомо про потерпілих

46-річний власник квартири, у якій спалахнула пожежа, отримав опіки рук. Його госпіталізували до Київського опікового центру.

У дівчинки 2015 року народження була підозра на отруєння продуктами горіння. Після огляду медиків батьки відмовилися від її госпіталізації.

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