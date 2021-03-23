У Бучі 23 березня вдень сталась пожежа – загорівся трансформатор на вулиці Героїв Майдану. Через це увесь центр міста лишився без світла.

Причина пожежі наразі невідома. Це сталось близько 17:00. Читайте також У Києві на Позняках вщент згоріло таксі Bolt: фото Що відомо про пожежу в Бучі На місце прибули рятувальники ДСНС та поліція.

Вогонь доволі сильно охопив споруду.

Трансформаторна розташована посеред двору у житловому кварталі. Навколо гуляли діти. Інформації про постраждалих немає.

Задимлення було доволі велике – його спостерігали з балконів у багатьох місцях Бучі. Пожежа в Бучі / фото poglyad.tv