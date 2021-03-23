На Київщині в Бучі горів трансформатор: центр міста без електрики
У Бучі сталась пожежа / 24 канал
У Бучі 23 березня вдень сталась пожежа – загорівся трансформатор на вулиці Героїв Майдану. Через це увесь центр міста лишився без світла.
Джерело:24 канал
Причина пожежі наразі невідома. Це сталось близько 17:00.
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Що відомо про пожежу в Бучі
- На місце прибули рятувальники ДСНС та поліція.
- Вогонь доволі сильно охопив споруду.
- Трансформаторна розташована посеред двору у житловому кварталі. Навколо гуляли діти. Інформації про постраждалих немає.
- Задимлення було доволі велике – його спостерігали з балконів у багатьох місцях Бучі.
Пожежа в Бучі / фото poglyad.tv
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