У Києві сталось займання у будинку для літніх людей 12 березня. Вогонь спалахнув на покрівлі приміщення, що на вулиці Лісозахисній у Подільському районі столиці.

Пожежа виникла близько шостої ранку. У цей час у триповерховій будівлі перебували 65 осіб похилого віку. Їх та 15 осіб персоналу довелось евакуювати на перший поверх.

Читайте також У Харкові виділили гроші постраждалим у пожежі в будинку престарілих

Пожежу вдалось локалізувати за годину

Вже за годину пожежу локалізували на площі 100 квадратних метрів, о 7:17 з вогнем справились остаточно.

До гасіння пожежі залучили 35 рятувальників та 8 одиниць техніки. Жертв та постраждалих в результаті інциденту немає.

У Харкові сталась смертельна пожежа у будинку престарілих

Зазначимо, що у Харкові 21 січня сталась смертельна пожежа у будинку престарілих. Вогонь забрав життя 16 людей, ще 11 постраждали. Адміністратора, власника та орендаря будинку взяли під варту. Через трагедію подібні заклади почали перевіряти по всій Україні.