Пожежа в гаражі-сауні у Києві: поліція показала, як рятували людей – відео

Київська поліція опублікувала кадри оперативної зйомки порятунку 2 людей, які ледве не загинули в гаражі. Там вони організували своєрідну сауну й вчаділи від диму, коли сталась пожежа.

На місці працювали поліція, пожежники, а також швидка.

Читайте також Як в GTA: у Києві автовикрадач вибіг на дорогу із пістолетом й забрав машину

Завдяки злагодженим діям цих служб вдалося зберегти життя людей.

Правоохоронці підкреслили, що зазвичай подробиці важкої й небезпечної роботи лишаються за кадром й люди, які не знайомі зі службою, навіть не здогадуються як все відбувається. Саме тому в поліції й вирішили опублікувати оперативну зйомку.

У Києві поліція та пожежники врятували людей: дивіться відео

Раніше сайт 24 каналу писав, що це було 27 лютого на вулиці Радунській, 3, що на Троєщині.