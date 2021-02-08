Кияни збирають гроші аби допомогти відновити згоріле кафе "Bistro Bistro"

У Києві збирають гроші на відновлення згорілого кафе "Bistro Bistro", що на вулиці Івана Франка. Пожежа сталась у неділю – 7 лютого.

У мережі фейсбук відвідувачі кафе закликають допомогти його власнику. Зокрема громадський активіст Дмитро Булатов зазначає, що це чудовий заклад, який дуже полюбляють кияни.

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Творить і несе в маси найсмачніші хот-доги Ян Монастрирський потрапив в міцну халепу. Згоріло "Bistro Bistro" на Франка. Атмосферне місце з доброю людиною біля керма. Що таке емпатії і взаємодопомога все ми знаємо добре. І цінність підставленого плеча нам українцям відома, як нікому. Давайте підтримаємо Яшу фінансово,

– пише Булатов.

За його словами, кожний донат, кожна дія, кожен крок наблизять реновацію "Bistro Bistro" й допоможуть Яші запустити для всіх нас смачну гастро-точку оповиту тонким і ніжним почуттям гумору.

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У Києві згоріло кафе "Bistro Bistro": що відомо

Повідомлення про займання надійшло о 13:14. Пожежа спалахнула на вулиці Івана Франка, 27/31.

На місце пожежі одразу ж виїхали 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також 12 рятувальників. Вогнеборці встановили, що займання виникло в 5-поверховому житловому будинку на цокольному поверсі в закладі громадського харчування, на кухні.

Пожежу вдалося локалізувати о 13:35, а вже за 20 хвилин її ліквідували.

Чи є постраждалі

Рятувальники вивели із задимленого приміщення 5 людей. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Пожежа у кафе в Києві / Фото ДСНС