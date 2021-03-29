У Києві пожежники врятували 3 людей: але згоріли 2 дивани та телевізор
У Києві бійці ДСНС врятували 3 людей – вивели їх з палючої квартири. Пожежа сталась в ніч на 29 березня на проспекті Академіка Глушкова, 37.
Джерело:ДСНС
Вогонь виник на 9 поверсі 21-поверхового житлового будинку у Голосіївському районі столиці. Чергова служба ДСНС отримала повідомлення о 01:18.
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Людей виводили у протигазах
Рятувальники, прибувши на місце, побачили, що з однієї квартири йде дим. Вони одразу приступили до ліквідації пожежі.
У квартирі були люди, які самостійно не могли покинути приміщення – їм одягли протигази й вивели на двір по сходовій клітині.
Майно врятувати не вдалося
Втім, поки пожежники рятували людей, меблі та техніка згоріла. Повідомляється, що повністю були знищені вогнем 2 дивани та телевізор. Також частково пошкоджено дерев’яні меблі, закопчено стіни та стелю кімнати.
На щастя, ніхто не постраждав. Причини пожежі буде встановлювати спеціальна комісія.
Масштабні пожежі у Києві
- 24 березня у центрі Києва спалахнула пожежа у ресторані "Бездельники". Вогонь охопив близько 300 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає.
- У той же ж день загорілася будівля супермаркету в Шевченківському районі. Вигоріло понад 100 квадратних метрів, зокрема – торговельні точки, прибудовані до приміщення.
- Ще одна пожежа сталася 23 березня у будинку на Лісовому масиві. Загорівся балкон. На момент виникнення пожежі господарі були вдома, вони не постраждали.
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