У Києві пожежники врятували 3 людей: але згоріли 2 дивани та телевізор

У Києві бійці ДСНС врятували 3 людей – вивели їх з палючої квартири. Пожежа сталась в ніч на 29 березня на проспекті Академіка Глушкова, 37.

Вогонь виник на 9 поверсі 21-поверхового житлового будинку у Голосіївському районі столиці. Чергова служба ДСНС отримала повідомлення о 01:18.

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Людей виводили у протигазах

Рятувальники, прибувши на місце, побачили, що з однієї квартири йде дим. Вони одразу приступили до ліквідації пожежі.

У квартирі були люди, які самостійно не могли покинути приміщення – їм одягли протигази й вивели на двір по сходовій клітині.

Майно врятувати не вдалося

Втім, поки пожежники рятували людей, меблі та техніка згоріла. Повідомляється, що повністю були знищені вогнем 2 дивани та телевізор. Також частково пошкоджено дерев’яні меблі, закопчено стіни та стелю кімнати.

На щастя, ніхто не постраждав. Причини пожежі буде встановлювати спеціальна комісія.

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