Все у чорному диму: у Києві спалахнула пожежа на Жилянскій– відео

У Києві спалахнула пожежа на вулиці Жилянській 107, що у Шевченківському районі. Через це ближні вулиці затягнуло чорним димом. Інцидент стався 22 травня.

У мережі повідомили, що на місце події вже прибули пожежники. За інформацією ДСНС, станом на 15:30 пожежу вже ліквідували.

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У коментарі 24 каналу в ДСНС уточнили, що пожежа не була масштабною. Вогонь охопив площу у близько 30 квадратних метрів.

Загорілося щось біля магазину, розташованого за цією адресою. Що саме зайнялося – наразі ще з'ясовують надзвичайники.

Пожежа на Жилянскій у Києві: дивіться відео

Пожежа у будівлі "Епіцентру" в Києві

Зранку цього ж дня, 22 травня, сталася пожежа у 10-поверховій адміністративній будівлі у Святошинському районі Києва. Вона належить компанії "Епіцентр".

Станом на 6:50 площа пожежі складала близько 200 метрів квадратних. Пожежу локалізували о 7:10, а повністю ліквідували ще через вже о 7.32.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. Причину пожежі поки ще встановлюють.