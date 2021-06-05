На Київщині пожежа забрала життя дитини

У Київській області в ніч на 5 червня сталася пожежа у двоповерховому будинку. Унаслідок загорання загинув 13-річний хлопчик.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що інформація про пожежу в місті Сквира по вулиці Шолома Алейхема надійшла близько 01:00.

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Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить двоповерховий будинок. Менш ніж за годину, о 01:52, полум'я вдалося локалізувати, а повністю ліквідували його о 02:52.

О 02:26 знайдено тіло дитини, загинув хлопчик 2008 року народження,

– додали у ДСНС.

До гасіння пожежі залучались 3 одиниці техніки та 8 людей особового складу. Причини інциденту наразі встановлюють.



Пожежа на Київщині забрала життя дитини / Фото пресслужби ДСНС

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