У Києві 4 січня горів офіс підприємства Укрриба. На місце прибуло багато рятувальників, а процес гасіння пожежі ускладнювався тим, що поруч з вогнем є холодильник, у якому дуже багато аміаку, – він може вибухнути.

Спалах відбувся в адміністративній частині приміщення – там з вікон виривається вогонь і задимлюється вулиця. Про це повідомляє Укрінформ.

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Наразі деталі пожежі невідомі – журналісти знають лише те, що горіла офісна будівля ПрАТ "Укрриба" на Повітрофлотському проспекті, 66.

На місці пожежі працювали рятувальники ДСНС – вогонь потушили за 4 хвилини.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що займання виникло на 2-му поверсі в офісному приміщенні.