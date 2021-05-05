Єдиний пожежний гідрант, розташований поруч, не видавав потрібного тиску, пожежники були змушені прокладати рукавну лінію ще й в інший бік до водойми на кілометрову відстань. Також для підвозу води було залучено додаткову техніку.
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Деталі пожежі
До того ж стара будівля мала дерев’яні покриття, перекриття та перегородки між кімнатами, тому вогонь розповсюджувався дуже швидко.
Полум’ям охопило дах двоповерхового житлового будинку, а також квартири на 1-му і 2-му поверхах.
Під час ліквідації пожежі в одній з кімнат на другому поверсі, де й виникла пожежа, рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки, без ознак життя.
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Причини та обставини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.