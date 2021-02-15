Пожежник у Києві освідчився коханій у День Валентина: фото

У Києві 14 лютого у День Валентина пожежники ДСНС влаштували фотозону на Софіївській площі й роздавали кульки у вигляді сердець. А один з них заманив свою дівчину на захід й запропонував їй руку та серце.

Романтичні фото та відео опублікували на сайті служби.

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Люди звикли відноситись до пожежно-рятувальної техніки з острогою, але у цей день поява великої червоної машини стала несподіванкою для киян та гостей столиці.

Бійці ДСНС в уніформі роздавали кульки у формі сердець й пропонували сфотографуватися з ними.

Родзинкою ж свята стало освідчення молодого начальника Кирила Ганчева своїй дівчині. Вона саме поспішала на Софійську площу привезти хлопцеві посвідчення, яке він начебто забув вдома,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

"Заманивши" кохану до облаштованої як раз для цієї події фотозони, хлопець запропонував їй руку та серце і почув від своєї Анни таке довгоочікуване "Так!".

У День Валентина у Києві пожежники влаштували акцію: дивіться фото

Також пресслужба ДСНС опублікувала відео про цей захід.