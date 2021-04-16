Чергова смертельна аварія сталася 16 квітня на вулиці Ревуцького у Києві. Маршрутне таксі №407 на смерть збила жінку-пішохода.

Від отриманих травм постраждала померла на місці події. На місці події працюють слідчі, які з'ясовують всі обставини інциденту. За фактом загибелі жінки-пішохіда правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження.

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Якщо водія маршрутки визнають виним у скоєнні ДТП, що призвело до смерті людини, йому загрожує від 3 до 8 рокві ув'язнення із забороною керувати транспортними засобами на 3 роки після звільнення.

Що відомо про загибель жінки під колесами маршрутки у Києві



Всі обставини події з'ясовують слідчі / Фото dtp.kiev.ua

Аварія сталася близько 12:00 на вулиці Ревуцького. Маршрутка №407 їхала в напрямку вулиці Вишняківської, коли знесли жінку.

У поліції кажуть, що потерпіла стояла біля пішохідного переходу, однак удар прийшовся у центральну частину лобового скла автобуса, а саме збиття сталося, судячи з усього, у крайній лівій смузі для руху.

Вже після зіткнення з жінкою транспортний засіб проїхав майже 50 метрів та зупинився біля наступного пішохідного переходу. Швидкість маршрутки могли бути досить великою.



Жінка померла на місці / Фото dtp.kiev.ua

На місці ДТП працювали медики швидкої, однак допомогти жінці вони нічим не могли. Лікарям довелося лише констатувати смерть потерпілої. За кермом автобуса перебував 60-річний чоловік.

Чи затримають правоохоронці водія маршрутки, невідомо. Наразі на місці події тривають слідчі дії.