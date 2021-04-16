Проїхав майже 50 метрів: на Позняках у Києві маршрутка на смерть збила жінку – фото
Чергова смертельна аварія сталася 16 квітня на вулиці Ревуцького у Києві. Маршрутне таксі №407 на смерть збила жінку-пішохода.
Джерело:поліція Києва
Від отриманих травм постраждала померла на місці події. На місці події працюють слідчі, які з'ясовують всі обставини інциденту. За фактом загибелі жінки-пішохіда правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження.
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Що відомо про загибель жінки під колесами маршрутки у Києві
Всі обставини події з'ясовують слідчі / Фото dtp.kiev.ua
- Аварія сталася близько 12:00 на вулиці Ревуцького. Маршрутка №407 їхала в напрямку вулиці Вишняківської, коли знесли жінку.
- У поліції кажуть, що потерпіла стояла біля пішохідного переходу, однак удар прийшовся у центральну частину лобового скла автобуса, а саме збиття сталося, судячи з усього, у крайній лівій смузі для руху.
- Вже після зіткнення з жінкою транспортний засіб проїхав майже 50 метрів та зупинився біля наступного пішохідного переходу. Швидкість маршрутки могли бути досить великою.
Жінка померла на місці / Фото dtp.kiev.ua
На місці ДТП працювали медики швидкої, однак допомогти жінці вони нічим не могли. Лікарям довелося лише констатувати смерть потерпілої. За кермом автобуса перебував 60-річний чоловік.
Чи затримають правоохоронці водія маршрутки, невідомо. Наразі на місці події тривають слідчі дії.
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