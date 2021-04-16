Проїхав майже 50 метрів: на Позняках у Києві маршрутка на смерть збила жінку – фото

Джерело:поліція Києва
Чергова смертельна аварія сталася 16 квітня на вулиці Ревуцького у Києві. Маршрутне таксі №407 на смерть збила жінку-пішохода.
Від отриманих травм постраждала померла на місці події. На місці події працюють слідчі, які з'ясовують всі обставини інциденту. За фактом загибелі жінки-пішохіда правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження.
Дивіться також Їхала на червоний: у мережі впізнали чиновницю Київської облради, яка хизується порушеннями ПДР
Всі обставини події з'ясовують слідчі / Фото dtp.kiev.ua
Жінка померла на місці / Фото dtp.kiev.ua
На місці ДТП працювали медики швидкої, однак допомогти жінці вони нічим не могли. Лікарям довелося лише констатувати смерть потерпілої. За кермом автобуса перебував 60-річний чоловік.
Чи затримають правоохоронці водія маршрутки, невідомо. Наразі на місці події тривають слідчі дії.