Інформація про пожежу надійшла рятувальникам о 1:21, після чого на місце події виїхали 5 одиниць спецтехніки та 23 працівника ДСНС. Коли пожежники приїхали, заклад вже був майже весь охоплений вогнем.

Дивіться також Масштабна пожежа на Виговського у Львові: коли закінчать ремонт у будинку

Всі працівники та відвідувачі ресторану, на щастя, встигли вчасно вибігти звідти.

Згоріло все



Від ресторану мало чого залишилося / Фото ДСНС Києва

Загоряння розповсюдилося площею 40 квадратних метрів. Щоб локалізувати пожежу рятувальникам знадобилося 37 хвилин. О 2:50 вогонь повністю загасили.

Внаслідок пожежі згоріла тераса закладу, пошкоджено двері та вікна, аудіосистеми, електропечі, електроплити та вентиляційні шахти. Також обгоріли стіни та стеля ресторану.

Скільки збитків понесли власники закладу, невідомо.

На місці події працювали поліцейські, які з'ясовуватимуть, через що саме сталася пожежа.

Дивіться відео пожеж у ресторані "Кара-Кум" у Києві: