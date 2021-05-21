Інформація про пожежу надійшла рятувальникам о 1:21, після чого на місце події виїхали 5 одиниць спецтехніки та 23 працівника ДСНС. Коли пожежники приїхали, заклад вже був майже весь охоплений вогнем.
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Всі працівники та відвідувачі ресторану, на щастя, встигли вчасно вибігти звідти.
Згоріло все
Від ресторану мало чого залишилося / Фото ДСНС Києва
- Загоряння розповсюдилося площею 40 квадратних метрів. Щоб локалізувати пожежу рятувальникам знадобилося 37 хвилин. О 2:50 вогонь повністю загасили.
- Внаслідок пожежі згоріла тераса закладу, пошкоджено двері та вікна, аудіосистеми, електропечі, електроплити та вентиляційні шахти. Також обгоріли стіни та стеля ресторану.
- Скільки збитків понесли власники закладу, невідомо.
На місці події працювали поліцейські, які з'ясовуватимуть, через що саме сталася пожежа.
Дивіться відео пожеж у ресторані "Кара-Кум" у Києві: