На Позняках у Києві майже повністю згорів ресторан: відео

21 травня 2021 , 06:05
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Джерело:

ДСНС Києва

Досить серйозний пожар стався у ресторані "Кара-Кум" на вулиці Срібнокільській у Києві вночі 21 травня. Щоб загасити полум'я вогнеборцям знадобилося майже 2 години.

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам о 1:21, після чого на місце події виїхали 5 одиниць спецтехніки та 23 працівника ДСНС. Коли пожежники приїхали, заклад вже був майже весь охоплений вогнем.

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Всі працівники та відвідувачі ресторану, на щастя, встигли вчасно вибігти звідти.

Згоріло все


Від ресторану мало чого залишилося / Фото ДСНС Києва

  • Загоряння розповсюдилося площею 40 квадратних метрів. Щоб локалізувати пожежу рятувальникам знадобилося 37 хвилин. О 2:50 вогонь повністю загасили.
  • Внаслідок пожежі згоріла тераса закладу, пошкоджено двері та вікна, аудіосистеми, електропечі, електроплити та вентиляційні шахти. Також обгоріли стіни та стеля ресторану.
  • Скільки збитків понесли власники закладу, невідомо.

На місці події працювали поліцейські, які з'ясовуватимуть, через що саме сталася пожежа. 

Дивіться відео пожеж у ресторані "Кара-Кум" у Києві:

Автор: Олексій Чибісов