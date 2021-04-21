На Позняках у Києві мотоцикл розніс позашляховик охорони: фото

Джерело:dtp.kiev.ua
Жорстка аварія, в якій постраждали люди, сталася у Дарницькому районі Києва на вулиці Здолбунівській. Мотоцикл на повному ходу влетів у кросовер служби охорони.
Внаслідок ДТП медикам швидкої довелося госпіталізувати пілота двоколісного транспорту. Також, за попередніми даними, травми отримав один з охоронців, який перебував у Renault Duster.
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Власника мотоцикла відвезли до лікарні / dtp.kiev.ua
Від удару двоколісний транспорт зазнав серйозних ушкоджень. А от позашляховику дісталося дуже сильно. Внаслідок зіткнення у Renault пом'ялися двері, стійка та поріг.
На місці події працювали лікарі та слідчі. Хто саме порушив правила дорожнього руху, та через що сталася аварія, з'ясовують поліцейські.
Удар був дуже сильним / Фото dtp.kiev.ua