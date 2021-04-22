На Позняках у Києві водій Land Rover спровокував масштабну ДТП та намагався втекти – відео

Досить жорстка аварія сталася вночі у Дарницькому районі столиці вночі 22 квітня. Водій позашляховика Land Rover спровокував ДТП за участю ще двох легковиків.

Після ДТП його винуватець намагався втекти. Затримувати його довелося власникам постраждалих авто. Потім зловмисника передали поліцейським.

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Як з'ясували правоохоронці, водій "британця" був нетверезим.

Наздогнав на світлофорі

Аварія сталася на вулиці Ревуцького, коли світлофор показував червоний сигнал.

Замість того, щоб зупинитися та проїхати як це передбачено правилами дорожнього руху, власник Land Rover розігнався та влетів у задню частину Renault.

"Француза" відкинуло у Skoda.



Land Rover влетів у Renault Logan / Фото dtp.kiev.ua

Внаслідок зіткнень ніхто з водіїв та пасажирів не постраждав. Однак водій позашляховика вирішив покинути місце аварії. Щоб йому не вдалося це зробити, водії Skoda та Renault провели громадське затримання.

Один зі свідків інциденту знімав події на відео, але керманич Land Rover почав буянити та розбив йому телефон.

Закінчилося все приїздом поліції. Правоохоронці, які прибули на місце, перевірили водія на стан сп'яніння. Драгер показав 1,8 проміле алкоголю в його крові.

Дивіться відео з місця аварії на Позняках у Києві:

Якщо чоловіка спіймали за нетверезим керуванням вперше, йому загрожує 17 тисяч гривень штрафу із позбавленням прав на 1 рік.