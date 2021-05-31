Бажання киян вакцинуватись наразі є хорошим сигналом для влади міста у частині організації роботи зокрема. Про це розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Паворозник.

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Він зазначив, що 30 травня охочих щепитись було навіть більше, ніж 29 травня, коли кількість відповідних осіб також була чималою. Проте Микола Паворозник пояснив, що все залежатиме виключно від Міністерства охорони здоров'я, від кількості вакцин, які нададуть місту.

"Питання не стоїть навіть і в кількості таких центрів вакцинації. З організацією роботи відповідним чином потрібно працювати, тому що ми зіштовхнулися з тим, що прийшло дуже багато людей, які не записані в Дії та не отримали дзвінки чи повідомлення", – розповів Паворозник.

За його словами, на наступні вихідні планують збільшити кількість бригад, які безспосередньо роблять вакцинацію.

Коли планують відкрити додаткові центри

Перший заступник голови КМДА розповів, що невдовзі розпочнуть вакцинацію працівників освіти. Він додав, що спочатку відкриють приблизно 10 відповідних центрів вакцинації у районах: в спортивних залах шкіл, вакцинуватимуть виключно працівників освіти – вчителів та технічних працівників шкіл та дитсадків зокрема.

На кшталт того, що було в МВЦ – ми приймемо сьогодні – завтра (31 травня – 1 червня – 24 канал) рішення, щоб ще один такий центр був відкритий на правому березі Києва,

– повідомив Микола Паворозник.

Він додав, що повідомити про відповідну локацію можуть вже до 2 червня.

Микола Паворозник про центри вакцинації у Києві: дивіться відео

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