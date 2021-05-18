Правоохоронці стукали саме в мої двері, – Кличко про обшуки та тиск

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що правоохоронці приходили у його будинок з метою провести обшуки саме у його квартирі. Він бачив, як службовці стукали у його двері.

Про це мер Києва сказав на брифінгу. Він запевнив, що у такий спосіб на нього психологічно тиснуть.

До теми До будинку мера Києва Кличка прийшли з обшуками

"У мене стоїть камера відеоспостереження. Я бачив, як співробітники правоохоронних органів стукали і дзвонили саме у мої двері. Ба більше, – сусідка також каже, що вони питали, де Кличко", – розповів він.

Випадковість? У мене великі сумніви. Я вважаю це психологічним тиском,

– додав мер.

Він також наголосив, що завжди відкритий до співробітництва і робить все відкрито і прозоро.

"Те, що відбулось сьогодні – я по-іншому назвати не можу. На мене тиснути неможливо", – підсумував Кличко.

Дивіться брифінг Віталія Кличка щодо обшуків: відео

Обшуки в будинку Кличка: коротко