Правоохоронці стукали саме в мої двері, – Кличко про обшуки та тиск

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що правоохоронці приходили у його будинок з метою провести обшуки саме у його квартирі. Він бачив, як службовці стукали у його двері.
Про це мер Києва сказав на брифінгу. Він запевнив, що у такий спосіб на нього психологічно тиснуть.
До теми До будинку мера Києва Кличка прийшли з обшуками
"У мене стоїть камера відеоспостереження. Я бачив, як співробітники правоохоронних органів стукали і дзвонили саме у мої двері. Ба більше, – сусідка також каже, що вони питали, де Кличко", – розповів він.
Випадковість? У мене великі сумніви. Я вважаю це психологічним тиском,
– додав мер.
Він також наголосив, що завжди відкритий до співробітництва і робить все відкрито і прозоро.
"Те, що відбулось сьогодні – я по-іншому назвати не можу. На мене тиснути неможливо", – підсумував Кличко.
Дивіться брифінг Віталія Кличка щодо обшуків: відео
Обшуки в будинку Кличка: коротко
- Про обшуки у будинку Віталія Кличка повідомив головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.
- Що цікаво, службовці перебували у сусідньому під'їзді приблизно годину. Зайшли у під'їзд Кличка, коли той о 7:00 виїхав на тренування.
- Правоохоронці запевнили, що обшуки відбувалися не у помешканні Кличка.