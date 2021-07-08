За словами експертки, звернення про домагання нерідко надходять на гарячу лінію "Ла Страда". І це свідчить про те, що потерпілі не розуміють, як їм діяти у критичній ситуації.
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Механізм захисту жертв від сексуальних домагань в Україні лише розбудовується.
Що робити жертві домагань?
Як стверджує віцепрезидентка "Ла Стради" Катерини Бороздіної, з 2019 року в Україні діє стаття Кримінального кодексу про сексуальне насильство. До цього злочину включають й домагання. За вчинення цього правопорушення можуть посадити на 5 років.
У Законі сказано, що сексуальні домагання можуть бути фізичними та словесними. До фізичних належать дотики до частин тіла, ляскання по них, які є неприйнятними для іншої людини.
Щоб припинити правопорушення, за словами правозахисниці, треба:
- вголос та гучно заявити про те, що дотики чи слова людини є неприємними;
- якщо інцидент стався у метро, можна відшукати поліцейських;
Насильство не можна "заслужити", тобто звинувачення жертви у тому, що "сама винна, бо яскраво одяглася" є неприйнятними, і не дають нікому права цькувати цю людину або чіплятися до неї. Тож відповідальність за насильство має нести лише кривдник, а не жертва,
– підкреслила Бороздіна.