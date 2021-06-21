Причащатись еспресо: у Києві церква відкрила кіоск-кав'ярню

У Києві церква відкрила кіоск "Храмові смаколики та кава". Він з'явився на вулиці Овруцькій, що на Лук'янівці.
Появу кіоску помітила місцева жителька. Вона й оприлюднила у мережі його фото.
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Церква відкрила кіоск
Кавовий бізнес у Києві досяг свого апогею. Ось у нас церква відкрила кіоск, наприклад,
– зазначила Павленко.
Кіоск називається "Храмові смаколики та кава". А розташований він на вулиці Овруцькій, на Лук'янівці. Користувачі активно реагують на це повідомлення, здебільшого зацікавленням.
Крім того, пишуть, що такий самий заклад є в Харкові, і їжа там смачна.
Інші коментарі користувачів мережі
- а якби причащалися еспресо;
- через пів року там буде новий храм,
- кажуть, там священник варить каву.
Жінка, яка опублікувала це фото, підсумувала, що "це була класна бізнес-ідея", якщо врахувати, скільки людей запитали у неї адресу цього кіоску.Зверніть увагу! Декілька дівчат у центрі Києва вирішили розважитися у церкві Різдва Христового в ніч на Великдень. Вони курили, розпивали алкоголь у храмі та задували свічки.