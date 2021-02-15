Привласнення офісу на Банковій: у Києві судитимуть екснардепа, адвоката й нотаріуса

Справу, яку відкрили у 2019 році за фактом привласнення квартири на вулиці Банковій передали до суду. На лаві підсудних опинились адвокат, нотаріус та колишній народний депутат Антон Ружицький.

Вони переписали квартиру, яка коштує декілька мільйонів гривень, на небіжчицю. Це був фактично офіс у самісінькому центрі, який належав державі.

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Зловмисники намагались продати його громадській організації за 130 тисяч доларів.

Що відомо про цю аферу

Приватний нотаріус та двоє адвокатів, один з яких колишній народний депутат України Антон Ружицький використовуючи анкетні дані бабусі, яка померла ще у 2002 році, здійснили незаконну перереєстрацію права власності на квартиру, що перебувала на балансі Державного управління справами.

Ружицького правоохоронці затримали безпосередньо на місці вчинення злочину при спробі укласти договір купівлі-продажу цього майна.

Затримання нардепа та його спільника / Фото СБУ

Також з’ясувалося, що інший учасник групи у ході оборудки використовував підроблений паспорт громадянина України на чуже ім’я.

Антон Ружицький / фото з його сторінки у фейсбуці

Квартиру заарештовано та фактично передано Державному управлінню справами.