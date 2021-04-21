Затори у Києві 21 квітня: куди краще не їхати – онлайн-карта

Зранку у середу, 21 квітня, у Києві утворилися вкрай серйозні затори. Аби дістатися центру з околиць, треба щонайменше годину.

Серйозні корки утворилися на в'їздах до Києва. Крім того, на Правому березі фактично зупинився рух в напрямку центру. А от на Лівому березі неможливо дістатися мостів та проїхати ними.

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Зайвих балів заторам додають також аварії, які сталися на вкрай важливих транспортних артеріях столиці.

Де у Києві важко проїхати зранку 21 квітня:

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки").

Вулиця Братиславська ("Чернігівська").

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна").

Проспект Романа Шухевича й Північний міст.

Вулиця Набережно-Рибальська.

Вулиця Набережно-Хрещатицька.

Проспект Соборності.

Проспект Бандери.

Проспект Перемоги.

Проспект Героїв Сталінграду.

Проспект Любомира Гузара.

Проспект Леся Курбаса.

Вулиця Миколи Трублаїні.

Проспект Валерія Лобановського.

Бульвар Дружби Народів та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн карті:



Де у Києві затори 20 квітня / Скриншот Google maps