Затори у Києві зранку 9 березня: як об'їхати та де ускладнено рух
Перший робочий день тижня, який цього разу припав на вівторок, розпочався для автомобілістів з перебування у заторах. Щоб дістатися центру багатьом водіям доводиться проводити у машині годину або навіть більше.
Джерело:24 канал
Сайт 24 каналу розповідає якими вулицями краще не їхати у години пік.
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Де у Києві важко проїхати зранку 9 березня:
- Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Дарницьке шосе
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Проспект Визволителів
- Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича й Північний міст
- Вулиця Набережно-Рибальська
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Героїв Сталінграду
- Проспект Бандери
- Вулиця Семена Скляренка
- Проспект Перемоги
- Проспект Любомира Гузара та інші.
Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:
Де у Києві 9 березня затори / Скриншот Google Maps
КМДА повідомляє, що до 30 квітня на шляхопроводі на перетині Кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса розпочався середній ремонт. Нині працюють над оновленням деформаційних швів і тротуарної частини. Рух транспорту обмежений.
Наразі роботи тривають і в напрямку вулиці Заболотного, і в напрямку проспекту Палладіна.
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