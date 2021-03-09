Затори у Києві зранку 9 березня: як об'їхати та де ускладнено рух

9 березня 2021 , 08:10
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Джерело:

24 канал

Перший робочий день тижня, який цього разу припав на вівторок, розпочався для автомобілістів з перебування у заторах. Щоб дістатися центру багатьом водіям доводиться проводити у машині годину або навіть більше.

Сайт 24 каналу розповідає якими вулицями краще не їхати у години пік.

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Де у Києві важко проїхати зранку 9 березня:

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Дарницьке шосе
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Проспект Визволителів
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст
  • Вулиця Набережно-Рибальська
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Героїв Сталінграду
  • Проспект Бандери
  • Вулиця Семена Скляренка
  • Проспект Перемоги
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 9 березня затори / Скриншот Google Maps

КМДА повідомляє, що до 30 квітня на шляхопроводі на перетині Кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса розпочався середній ремонт. Нині працюють над оновленням деформаційних швів і тротуарної частини. Рух транспорту обмежений.

Наразі роботи тривають і в напрямку вулиці Заболотного, і в напрямку проспекту Палладіна.