Де важко проїхати у Києві зранку 3 лютого: онлайн-карта
Затори у Києві 3 лютого / 24 канал
Ранок середи, 3 лютого, для київських автомобілістів розпочався з традиційних заторів. Через завантаженість доріг корки утворилися на звичайних для столиці місцях.
Джерело: Google maps
Сайт 24 каналу розповідає, як краще об'їхати затори та на яких вулицях стались ДТП.
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Де у Києві важко проїхати зранку 3 лютого:
- Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)
- Вулиця Центральна
- Дарницьке шосе й Дарницький міст
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Проспект Визволителів
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича
- Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")
- Вулиця Набережно-Рибальська,
- Гаванський міст,
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Лобановського
- Проспект Любомира Гузара
- Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")
- Вулиця Олени Теліги
- Проспект Степана Бандери
Де у Києві 3 лютого затори / Скриншот Google Maps
У першій половині дня 3 лютого в Києві туман, видимість 200 – 500 метрів.
Також сьогодні у столиці мокрий сніг і дощ, подекуди ожеледиця.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
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