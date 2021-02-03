Де важко проїхати у Києві зранку 3 лютого: онлайн-карта

Ранок середи, 3 лютого, для київських автомобілістів розпочався з традиційних заторів. Через завантаженість доріг корки утворилися на звичайних для столиці місцях.

Джерело: Google maps

Сайт 24 каналу розповідає, як краще об'їхати затори та на яких вулицях стались ДТП.

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Де у Києві важко проїхати зранку 3 лютого:

Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)

Вулиця Центральна

Дарницьке шосе й Дарницький міст

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Проспект Визволителів

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича

Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")

Вулиця Набережно-Рибальська,

Гаванський міст,

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Лобановського

Проспект Любомира Гузара

Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")

Вулиця Олени Теліги

Проспект Степана Бандери

Де у Києві 3 лютого затори / Скриншот Google Maps

У першій половині дня 3 лютого в Києві туман, видимість 200 – 500 метрів.

Також сьогодні у столиці мокрий сніг і дощ, подекуди ожеледиця.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: