Де важко проїхати у Києві зранку 3 лютого: онлайн-карта

3 лютого 2021 , 08:26
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Ранок середи, 3 лютого, для київських автомобілістів розпочався з традиційних заторів. Через завантаженість доріг корки утворилися на звичайних для столиці місцях.

Джерело: Google maps

Сайт 24 каналу розповідає, як краще об'їхати затори та на яких вулицях стались ДТП.

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Де у Києві важко проїхати зранку 3 лютого:

  • Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)
  • Вулиця Центральна
  • Дарницьке шосе й Дарницький міст
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Проспект Визволителів
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича
  • Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")
  • Вулиця Набережно-Рибальська,
  • Гаванський міст,
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Лобановського
  • Проспект Любомира Гузара
  • Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")
  • Вулиця Олени Теліги
  • Проспект Степана Бандери

Де у Києві 3 лютого затори / Скриншот Google Maps

У першій половині дня 3 лютого в Києві туман, видимість 200 – 500 метрів.

Також сьогодні у столиці мокрий сніг і дощ, подекуди ожеледиця.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.