Київ 4 лютого паралізували затори: онлайн-карта
Затори у Києві 4 лютого / 24 канал
Аби дістатися до офісів у передостанній робочий день тижня 4 лютого тисячам киян доводиться як завжди стояти у заторах. Утворилися вони на тих саме ділянках дороги, що й завжди.
Джерело: Google maps
Зранку затори утворились на всіх напрямках з Лівого берега, а також у центрі столиці.
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Де у Києві важко проїхати зранку 4 лютого:
- Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)
- Вулиця Центральна
- Дарницьке шосе й Дарницький міст
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Проспект Визволителів
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича
- Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")
- Вулиця Набережно-Рибальська,
- Гаванський міст,
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Лобановського
- Проспект Любомира Гузара
- Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")
- Вулиця Олени Теліги
- Проспект Степана Бандери
Де у Києві 4 лютого затори / Скриншот Google Maps
4 лютого в Києві вранці та вдень очікується посилення швидкості вітру до 15-20 метрів у секунду.
Також у четвер буде хмарно, опади переважно у вигляді дощу, вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 0 температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.
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