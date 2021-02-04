Аби дістатися до офісів у передостанній робочий день тижня 4 лютого тисячам киян доводиться як завжди стояти у заторах. Утворилися вони на тих саме ділянках дороги, що й завжди.

Джерело: Google maps Зранку затори утворились на всіх напрямках з Лівого берега, а також у центрі столиці. Читайте також У Києві Tesla без водія спричинив ДТП з ще двома машинами: фото Де у Києві важко проїхати зранку 4 лютого: Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)

Вулиця Центральна

Дарницьке шосе й Дарницький міст

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Проспект Визволителів

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича

Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")

Вулиця Набережно-Рибальська,

Гаванський міст,

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Лобановського

Проспект Любомира Гузара

Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")

Вулиця Олени Теліги

Проспект Степана Бандери Де у Києві 4 лютого затори / Скриншот Google Maps 4 лютого в Києві вранці та вдень очікується посилення швидкості вітру до 15-20 метрів у секунду. Також у четвер буде хмарно, опади переважно у вигляді дощу, вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 0 температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.