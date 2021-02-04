Київ 4 лютого паралізували затори: онлайн-карта

Аби дістатися до офісів у передостанній робочий день тижня 4 лютого тисячам киян доводиться як завжди стояти у заторах. Утворилися вони на тих саме ділянках дороги, що й завжди.
Джерело: Google maps
Зранку затори утворились на всіх напрямках з Лівого берега, а також у центрі столиці.
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Де у Києві важко проїхати зранку 4 лютого:
Де у Києві 4 лютого затори / Скриншот Google Maps
4 лютого в Києві вранці та вдень очікується посилення швидкості вітру до 15-20 метрів у секунду.
Також у четвер буде хмарно, опади переважно у вигляді дощу, вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 0 температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.