Київ 4 лютого паралізували затори: онлайн-карта

4 лютого 2021 , 08:33
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Аби дістатися до офісів у передостанній робочий день тижня 4 лютого тисячам киян доводиться як завжди стояти у заторах. Утворилися вони на тих саме ділянках дороги, що й завжди.

Джерело: Google maps

Зранку затори утворились на всіх напрямках з Лівого берега, а також у центрі столиці.

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Де у Києві важко проїхати зранку 4 лютого:

  • Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)
  • Вулиця Центральна
  • Дарницьке шосе й Дарницький міст
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Проспект Визволителів
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича
  • Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")
  • Вулиця Набережно-Рибальська,
  • Гаванський міст,
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Лобановського
  • Проспект Любомира Гузара
  • Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")
  • Вулиця Олени Теліги
  • Проспект Степана Бандери

Де у Києві 4 лютого затори / Скриншот Google Maps

4 лютого в Києві вранці та вдень очікується посилення швидкості вітру до 15-20 метрів у секунду.

Також у четвер буде хмарно, опади переважно у вигляді дощу, вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 0 температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.