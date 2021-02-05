Робочий тиждень у Києві для автомобілістів закінчується так само, як і починався – з заторів. 5 лютого на цілком звичних для всіх мешканців столиці ділянках доріг утворилися корки.

Джерело: Google maps Сайт 24 каналу розповідає де важко проїхати у години пік. Читайте також У Києві відкрили оновлений сервісний центр МВС: фото Де у Києві важко проїхати зранку 5 лютого: Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)

Вулиця Центральна

Дарницьке шосе й Дарницький міст

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Проспект Визволителів

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича

Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")

Вулиця Набережно-Рибальська,

Гаванський міст,

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Лобановського

Проспект Любомира Гузара

Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")

Вулиця Олени Теліги

Проспект Степана Бандери Де у Києві 5 лютого затори / Скриншот Google Maps Прогнозоване погіршення погодних умов дорожні служби зустрічають превентивною обробку дорожньо-вуличної мережі. Як інформує КК "Київавтодор", особливу увагу приділяють мостам, покриттю із бруківки, спускам, тротуарам, зупинкам громадського транспорту і сходам. За таких умов Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці. Поради водіям: потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.