Де у Києві важко проїхати через затори вранці 5 лютого: онлайн карта
Робочий тиждень у Києві для автомобілістів закінчується так само, як і починався – з заторів. 5 лютого на цілком звичних для всіх мешканців столиці ділянках доріг утворилися корки.
Джерело: Google maps
Сайт 24 каналу розповідає де важко проїхати у години пік.
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Де у Києві важко проїхати зранку 5 лютого:
- Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)
- Вулиця Центральна
- Дарницьке шосе й Дарницький міст
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Проспект Визволителів
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича
- Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")
- Вулиця Набережно-Рибальська,
- Гаванський міст,
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Лобановського
- Проспект Любомира Гузара
- Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")
- Вулиця Олени Теліги
- Проспект Степана Бандери
Де у Києві 5 лютого затори / Скриншот Google Maps
Прогнозоване погіршення погодних умов дорожні служби зустрічають превентивною обробку дорожньо-вуличної мережі. Як інформує КК "Київавтодор", особливу увагу приділяють мостам, покриттю із бруківки, спускам, тротуарам, зупинкам громадського транспорту і сходам.
За таких умов Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.
Поради водіям:
- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
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