Де у Києві важко проїхати через затори вранці 5 лютого: онлайн карта

5 лютого 2021 , 08:36
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Робочий тиждень у Києві для автомобілістів закінчується так само, як і починався – з заторів. 5 лютого на цілком звичних для всіх мешканців столиці ділянках доріг утворилися корки.

Джерело: Google maps

Сайт 24 каналу розповідає де важко проїхати у години пік.

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Де у Києві важко проїхати зранку 5 лютого:

  • Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" та Південного моста)
  • Вулиця Центральна
  • Дарницьке шосе й Дарницький міст
  • Проспект Соборності
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
  • Проспект Визволителів
  • Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
  • Проспект Романа Шухевича
  • Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")
  • Вулиця Набережно-Рибальська,
  • Гаванський міст,
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька
  • Проспект Лобановського
  • Проспект Любомира Гузара
  • Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")
  • Вулиця Олени Теліги
  • Проспект Степана Бандери

Де у Києві 5 лютого затори / Скриншот Google Maps

Прогнозоване погіршення погодних умов дорожні служби зустрічають превентивною обробку дорожньо-вуличної мережі. Як інформує КК "Київавтодор", особливу увагу приділяють мостам, покриттю із бруківки, спускам, тротуарам, зупинкам громадського транспорту і сходам.

За таких умов Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

  • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.