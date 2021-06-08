Порушник обміняв справжні долари на фальшиві гривні та втік. Його затримали та повідомили про підозру.

До теми Оборудки на 17 мільйонів гривень: Нацполіція затримала групу шахраїв

Що відомо про шахрая

Чоловік вирішив поміняти валюту в інтернеті.

Для того він викликав кур'єра, який мав привезти еквіваленту до обміну суму.

Шахрай привіз майже півмільйона гривень, які виявилися сувенірними.

Натомість швидко забрав 20 тисяч доларів готівкою та кинувся навтьоки.



Порушника виявили по записах з камер відеоспостереження / Фото Нацполіція

На місце виїхали поліцейські та слідчі. Вони провели комплекс оперативно-розшукових заходів. Правоохоронці встановили, що шахраєм виявився 21-річний уродженець Вінниччини.



Фото шахрая-порушника / Фото Нацполіція

Яка відповідальність передбачена законодавством