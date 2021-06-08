Порушник обміняв справжні долари на фальшиві гривні та втік. Його затримали та повідомили про підозру.

До теми Оборудки на 17 мільйонів гривень: Нацполіція затримала групу шахраїв

Що відомо про шахрая

  • Чоловік вирішив поміняти валюту в інтернеті.
  • Для того він викликав кур'єра, який мав привезти еквіваленту до обміну суму.
  • Шахрай привіз майже півмільйона гривень, які виявилися сувенірними.
  • Натомість швидко забрав 20 тисяч доларів готівкою та кинувся навтьоки.

У Києві чоловік вкрав 20 тисяч доларів готівкою
Порушника виявили по записах з камер відеоспостереження / Фото Нацполіція

На місце виїхали поліцейські та слідчі. Вони провели комплекс оперативно-розшукових заходів. Правоохоронці встановили, що шахраєм виявився 21-річний уродженець Вінниччини.

У Києві чоловік обміняв валюту на сувенірні гривні порушника затримали
Фото шахрая-порушника / Фото Нацполіція

Яка відповідальність передбачена законодавством

  • Відкрито кримінальну справу за статтею шахрайство.
  • Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.
  • У поліції зараз встановлюють інших учасників цієї злочинної схеми.