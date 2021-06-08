Ошукав на пів мільйона: у Києві шахрай обміняв сувенірні гривні на 20 тисяч доларів

У Києві чоловік під приводом обміну валюти заволодів майже пів мільйоном гривень. Він опублікував вигідний курс в інтернеті, а на обмін приїхав із сувенірними гривнями.
Порушник обміняв справжні долари на фальшиві гривні та втік. Його затримали та повідомили про підозру.
До теми Оборудки на 17 мільйонів гривень: Нацполіція затримала групу шахраїв
Що відомо про шахрая
- Чоловік вирішив поміняти валюту в інтернеті.
- Для того він викликав кур'єра, який мав привезти еквіваленту до обміну суму.
- Шахрай привіз майже півмільйона гривень, які виявилися сувенірними.
- Натомість швидко забрав 20 тисяч доларів готівкою та кинувся навтьоки.
Порушника виявили по записах з камер відеоспостереження / Фото Нацполіція
На місце виїхали поліцейські та слідчі. Вони провели комплекс оперативно-розшукових заходів. Правоохоронці встановили, що шахраєм виявився 21-річний уродженець Вінниччини.
Фото шахрая-порушника / Фото Нацполіція
Яка відповідальність передбачена законодавством
- Відкрито кримінальну справу за статтею шахрайство.
- Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.
- У поліції зараз встановлюють інших учасників цієї злочинної схеми.