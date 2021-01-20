У Києві затримали чоловіка, який продавав за 500 гривень фейкові довідки про відсутність COVID-19. Клієнтів такий шахрай знаходив у соціальних мережах.

Довідки надсилав поштою, де замовники й оплачували такі "послуги". Про це повідомляє пресслужба Київської прокуратури.

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Довідки "видавали" із печатками клініки

Довідки виготовлялись на іноземних мовах з метою виїзду замовника за кордон. Під час обшуків правоохоронці вилучили:

підроблені довідки з відтисками печатки клініки про негативне ПЛР тестування,

підроблені печатки,

комп’ютерну техніку,

квитанції про відправку довідок поштовим зв’язком тощо.

Варто підкреслити, що в інтернеті є багато подібних пропозицій – можна легко придбати будь-яку фейкову довідку про відсутність COVID-19 та інших захворювань. Але таких шахраїв чи то не встигають притягувати до відповідальності або ж застосовують її вибірково.

Цікаво, що продавця фейкових довідок затримало Управління боротьби з наркозлочинністю.

Ось так виглядає "липова" довідка про негативний результат на COVID-19 / Фото Київської міської прокуратури