Продавав "липові" довідки про COVID-19: у Києві впіймали підприємливого шахрая
У Києві затримали продавця фейкових довідок / Київська прокуратура
У Києві затримали чоловіка, який продавав за 500 гривень фейкові довідки про відсутність COVID-19. Клієнтів такий шахрай знаходив у соціальних мережах.
Довідки надсилав поштою, де замовники й оплачували такі "послуги". Про це повідомляє пресслужба Київської прокуратури.
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Довідки "видавали" із печатками клініки
Довідки виготовлялись на іноземних мовах з метою виїзду замовника за кордон. Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- підроблені довідки з відтисками печатки клініки про негативне ПЛР тестування,
- підроблені печатки,
- комп’ютерну техніку,
- квитанції про відправку довідок поштовим зв’язком тощо.
Цікаво, що продавця фейкових довідок затримало Управління боротьби з наркозлочинністю.
Ось так виглядає "липова" довідка про негативний результат на COVID-19 / Фото Київської міської прокуратури
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