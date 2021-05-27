Продавець-консультант привласнив майже 100 тисяч: він "витягував" гроші з каси

Інцидент стався одному з Київських магазинів з алкоголем. До поліції звернувся власник точки продажу. Він повідомив правоохоронцям, що виявив нестачу грошей в касі.

Сума збитків підприємцю склала майже 100 тисяч гривень. Поліцейські відкрили кримінальну справу.

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Що відомо про інцидент

Магазин алкогольних напоїв розташований на вулиці Практичній в Києві. З березня тут працював 31-річний чоловік на посаді продавця-консультанта.

У травні власник магазину помітив нестачу прибутку та звернувся до поліції. Як з’ясували правоохоронці, чоловік продавав частину алкогольних напоїв повз касу, а також періодично витягував гроші з касової скриньки. Загальна сума збитку для власника склала майже 100 тисяч гривень.



Злочинцю повідомили про підозру / Фото Нацполіція

Яка відповідальність за цей злочин