Продавець-консультант привласнив майже 100 тисяч: він "витягував" гроші з каси

Інцидент стався одному з Київських магазинів з алкоголем. До поліції звернувся власник точки продажу. Він повідомив правоохоронцям, що виявив нестачу грошей в касі.
Сума збитків підприємцю склала майже 100 тисяч гривень. Поліцейські відкрили кримінальну справу.
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Що відомо про інцидент
Магазин алкогольних напоїв розташований на вулиці Практичній в Києві. З березня тут працював 31-річний чоловік на посаді продавця-консультанта.
У травні власник магазину помітив нестачу прибутку та звернувся до поліції. Як з’ясували правоохоронці, чоловік продавав частину алкогольних напоїв повз касу, а також періодично витягував гроші з касової скриньки. Загальна сума збитку для власника склала майже 100 тисяч гривень.
Злочинцю повідомили про підозру / Фото Нацполіція
Яка відповідальність за цей злочин
- У поліції відкрили кримінальну справу за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру.
- Йому загрожує до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.