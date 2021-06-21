Очікують аномальну спеку: прогноз погоди у Києві на 22 – 23 червня

Спеку погіршуватиме те, що опадів у столиці не очікують. Окрім цього, швидкість вітру буде помірною.

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Прогноз погоди у Києві на 22 червня

За прогнозами синоптиків, 22 червня у Києві опадів не буде. Вітер – південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 20 – 22 градуси тепла, а вдень – 30 – 32 градуси тепла.

Зауважте! За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії, найвища температура у столиці 22 червня була у 2019 році – 34 градуси тепла. Своєю чергою, найнижча – у 1910 році вночі. Вона становила 6,3 градуса тепла.



Прогноз погоди на 22 червня / Дані Укргідрометцентру

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Прогноз погоди у Києві на 23 червня

У Києві 23 червня погода практично не зміниться, проте стане ще спекотніше. Як і попереднього дня, у столиці опадів не очікують. Вітер – південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, а вдень – від 33 до 35 градусів тепла.



Прогноз погоди на 23 червня / Дані Укргідрометцентру