У Києві та області попередили про сильний вітер: жовтий рівень небезпеки

У Києві та в області протягом доби 6 травня будуть сильні пориви вітру. В ДСНС застерігають людей про 1 рівень небезпечності – жовтий.

За даними Укргідрометцентру, швидкість поривів вітру досягатиме 15 – 18 метрів у секунду. Варто додати, що вітряна погода на Київщині спостерігається вже кілька днів.

До теми До +24 градусів і грози: якою буде погода в Україні протягом тижня

Як уберегтися від небезпеки під час сильного вітру

Рятувальники кажуть, що для уникнення травмувань у таку погоду варто триматися якомога далі від:

рекламних щитів;

ліній електропередачі;

високих дерев;

конструкцій будівель.

Якщо ж хтось з киян побачив, як вітер повалив дерева або якісь великі конструкції, треба якомога швидше попередити про інцидент комунальників або працівників ДСНС.

Якою буде погода

Минулої доби була доволі ясна та сонячна погода, але пориви вітру були різкими й непередбачуваними. В ДСНС також попереджали про негоду. Втім, 6 травня буде дещо прохолодніше.

Наразі на Київщині +13 градусів й приблизно така температура зберігатиметься до кінця дня. Можливий дощ.

Кияни! Якщо ви вранці вибираєтесь з дому, прихопіть парасолі. А в другій половині дня шансів на дощ буде менше,

– попереджає метеорологиня Наталка Діденко.

Коли в Україну прийде потепління: весняний прогноз

Після затяжного похолодання у травні в Україні таки потеплішає. Синоптики обіцяють сонячну погоду із температурою повітря до +23 градусів.

Ще 8 травня в Україні будуть грози, але вже з 9 – світитиме й грітиме сонце. Сухо буде у всіх регіонах, а температура повітря лише підійматиметься.