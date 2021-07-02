Оскільки за давніми обрядами, Івана Купала святкують вночі, всі заходи почнуться ввечері 6 липня. Закінчаться вони вночі. Тому для повноцінної участі у святкуваннях варто мати досить великий запас вільного часу.
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Куди піти у Києві на Івана Купала
Святкування у музеї Пирогово
Святкування Івана Купала у музеї Пирогово / Ілюстрація Національного музею народної архітектури ти побуту
Традиційне свято "На Івана Купала!" розпочнеться в Національному музеї народної архітектури ти побуту України о 18:00.
Програма свята:
- 18:00 – реконструкція обрядувстановлення Купайлиці та майстер-класу з вінкоплітіння;
- 18:15 – виступи колективів Київської, Черкаської, Житомирської Чернігівської областей;
- 19:50 – спалення купальських віх та майстер-клас з українських народних танців;
- 20:00 – виступ учасниці шоу "Голос країни", ім'я якої організатори не називають;
- 21:00 – добування "Живого вогню" та запалення купальського вогнища.
Вартість дорослого квитка – 80 гривень, пільгового – 40.
Івана Купала у Феофанії
Святкування Івана Купала у парку "Феофанія" / Ілюстрація парку "Феофанія"
Досить яскраве святкування Івана Купала проходитиме з 17:00 6 липня у парку "Феофанія".
Програма свята:
- 17:00 – початок роботи дитячих атракціонів;
- 18:00 – дитяча анімаційна програма про свято Івана Купала з Русалочками;
- 17:30 – 20:00 – час роботи майданчика творчих майстер-класів;
- 19:00 – вистава у виконанні українського фольклору "Калина", народні танці та хороводи;
- 20:00 – 21:30 – запуск віночків на озерах, запалення купальського вогню та обрядові вистави;
- 21:30 – традиційний купальський обряд проводжання Мари на воду.
- 22:00 – фаер-шоу живого вогню.
Вартість входу у парк – 40 гривень.
Ніч на Івана Купала у Древньому Києві
Святкування Івана Купала у Древньому Києві / Фото "Парку Київська Русь"
Відсвяткувати так, як це робили пращури, можна також у "Парку Київська Русь" у селі Копачів Обухівського району. Захід заплановано о 18:00 6 липня.
У програмі святкування організатори обіцяють:
- проведення традиційних обрядів;
- кінно-трюкові шоу;
- купання у Лісовому озері;
- конкурси;
- гадання.
Закінчення святкової програми заплановано о 01:00, після чого до 03:00 проводитимуть купальську дискотеку.
Вартість квитка для дорослих – 250 гривень. Для пенсіонерів та студентів – 150 гривень. Вхід для школярів – 100 гривень.
Квест "Квітка Папороті"
Квест на честь Івана Купала у Києві / Ілюстрація "Київський КОД"
Досить незвичні враження пропонують киянам на честь Івана Купала представники клубу "Київський КОД". 10 липня о 17:00 всі бажаючі можуть взяти участь у святковому квесті "Квітка Папороті". Почнеться захід біля пам'ятника Ярославу Мудрому.
- Учасникам обіцяють;
- незвичний пішохіднй маршрут із секретними місцями та теємницями;
- заклинання, обряди і знайомство з таємними знаннями;
- веселі завдання;
- отримання нових знань про Київ та купальські звичаї;
Вартість участі – 300 гривень.