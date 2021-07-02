Квест, запуск віночків та стрибки над вогнищем: як відсвяткувати Івана Купала у Києві – фото

2 липня 2021 , 18:30

Джерело:

24 канал

Давнє народне свято Івана Купала відзначатимуть у ніч проти 7 липня. У Києві та в передмісті столиці проводитимуть кілька цікавих традиційних заходів, які можуть відвідати всі, хто бажає.

Оскільки за давніми обрядами, Івана Купала святкують вночі, всі заходи почнуться ввечері 6 липня. Закінчаться вони вночі. Тому для повноцінної участі у святкуваннях варто мати досить великий запас вільного часу. 

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Куди піти у Києві на Івана Купала

Святкування у музеї Пирогово


Святкування Івана Купала у музеї Пирогово / Ілюстрація Національного музею народної архітектури ти побуту

Традиційне свято "На Івана Купала!" розпочнеться в Національному музеї народної архітектури ти побуту України о 18:00.

Програма свята:

  • 18:00 – реконструкція обрядувстановлення Купайлиці та майстер-класу з вінкоплітіння;
  • 18:15 – виступи колективів Київської, Черкаської, Житомирської Чернігівської областей;
  • 19:50 – спалення купальських віх та майстер-клас з українських народних танців;
  • 20:00 – виступ учасниці шоу "Голос країни", ім'я якої організатори не називають;
  • 21:00 – добування "Живого вогню" та запалення купальського вогнища.

Вартість дорослого квитка – 80 гривень, пільгового – 40.

Івана Купала у Феофанії


Святкування Івана Купала у парку "Феофанія" / Ілюстрація парку "Феофанія"

Досить яскраве святкування Івана Купала проходитиме з 17:00 6 липня у парку "Феофанія". 

Програма свята:

  • 17:00 – початок роботи дитячих атракціонів;
  • 18:00 – дитяча анімаційна програма про свято Івана Купала з Русалочками;
  • 17:30 – 20:00 – час роботи майданчика творчих майстер-класів;
  • 19:00 – вистава у виконанні українського фольклору "Калина", народні танці та хороводи;
  • 20:00 – 21:30 – запуск віночків на озерах, запалення купальського вогню та обрядові вистави;
  • 21:30 – традиційний купальський обряд проводжання Мари на воду.
  • 22:00 – фаер-шоу живого вогню.

Вартість входу у парк – 40 гривень.

Ніч на Івана Купала у Древньому Києві


Святкування Івана Купала у Древньому Києві / Фото "Парку Київська Русь"

Відсвяткувати так, як це робили пращури, можна також у "Парку Київська Русь" у селі Копачів Обухівського району. Захід заплановано о 18:00 6 липня.

У програмі святкування організатори обіцяють:

  • проведення традиційних обрядів;
  • кінно-трюкові шоу;
  • купання у Лісовому озері;
  • конкурси;
  • гадання.

Закінчення святкової програми заплановано о 01:00, після чого до 03:00 проводитимуть купальську дискотеку.

Вартість квитка для дорослих – 250 гривень. Для пенсіонерів та студентів – 150 гривень. Вхід для школярів – 100 гривень.

 

Квест "Квітка Папороті"


Квест на честь Івана Купала у Києві / Ілюстрація "Київський КОД"

Досить незвичні враження пропонують киянам на честь Івана Купала представники клубу "Київський КОД". 10 липня о 17:00 всі бажаючі можуть взяти участь у святковому квесті "Квітка Папороті". Почнеться захід біля пам'ятника Ярославу Мудрому.

  • Учасникам обіцяють;
  • незвичний пішохіднй маршрут із секретними місцями та теємницями;
  • заклинання, обряди і знайомство з таємними знаннями;
  • веселі завдання;
  • отримання нових знань про Київ та купальські звичаї;

Вартість участі – 300 гривень.

Автор: Олексій Чибісов