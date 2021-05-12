Слідчі дії проходять у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час будівництва Подільського мосту в столиці на суму 9 мільйонів гривень.

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Ухилялись від податків

Згідно з матеріалами слідства, службові особи ТОВ "Спецпроект-Інвест" на замовлення генпідрядника ТОВ "Еко-буд Трейд" упродовж 2020 року будували Подільський мостовий перехід через річку Дніпро у Києві.

Вказане підрядне підприємство відобразило у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операції з ТОВ "БК Будівельний майданчик", ТОВ "Будівельна група "Буддекорсервіс", які мають ознаки фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що це дозволяло ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах,

– йдеться у повідомленні.

Прокуратура провела обшуки

На підставі ухвал суду Київська міська прокуратура 12 травня провела обшуки за адресами проживання організаторів схеми та в офісних приміщеннях вказаних підприємств.

Метою слідчих є відшукання фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується за частиною 3 статті про ухилення від сплати податків, зборів.