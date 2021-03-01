Офіс генерального прокурора повідомив, що повернув громаді Києва земельну ділянку музею Пирогове вартістю понад 800 мільйонів гривень.

Прокурори через суд скасували право користування ділянкою приватним товариством. Загальна площа землі складає 43,4 гектара.

Читайте також Затягування справ Татарова й "Приватбанку": Рябошапка оцінив дії Венедіктової

Йдеться про ділянку, яка розташована в зоні охоронюваного ландшафту і належать до території Національного музею народної архітектури та побуту України (село Пирогів).

Оскільки ці землі є обмеженими в обороті, не можуть перебувати у приватній власності, на них забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може впливати на стан історико-культурних комплексів та об’єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням, –

повідомляють в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Також там додали, що земельну ділянку повернуто завдяки ефективному реагуванню прокурора на порушення вимог законодавства.

Земля для прокурорів

Втім, ще у 2015 році журналісти Bihus.Info провели розслідування та з’ясували, що нібито прокуратура відсуджує землі музею "Пирогове", щоб на них будуватися.

Прокуратура міста Києва зверталась до Київради з клопотаннями про виділення під будівництво житла на багатьох земельних ділянках в різних районах Києва.

Чотири масштабних ділянки київська прокуратура тоді відсудила у приватних фірм. Дві з них в районі музею "Пирогове".

Самій прокуратурі займатися господарською діяльністю забороняє законодавство, тому вона для забудови наймає приватні компанії, про це писали журналісти Bihus.Info.