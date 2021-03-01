Прокуратура повернула Києву земельну ділянку у Пирогове: її вартість 800 мільйонів
Офіс генерального прокурора повідомив, що повернув громаді Києва земельну ділянку музею Пирогове вартістю понад 800 мільйонів гривень.
Джерело:Офіс генерального прокурора
Прокурори через суд скасували право користування ділянкою приватним товариством. Загальна площа землі складає 43,4 гектара.
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Йдеться про ділянку, яка розташована в зоні охоронюваного ландшафту і належать до території Національного музею народної архітектури та побуту України (село Пирогів).
Оскільки ці землі є обмеженими в обороті, не можуть перебувати у приватній власності, на них забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може впливати на стан історико-культурних комплексів та об’єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням, –
повідомляють в пресслужбі Офісу генпрокурора.
Також там додали, що земельну ділянку повернуто завдяки ефективному реагуванню прокурора на порушення вимог законодавства.
Земля для прокурорів
Втім, ще у 2015 році журналісти Bihus.Info провели розслідування та з’ясували, що нібито прокуратура відсуджує землі музею "Пирогове", щоб на них будуватися.
Прокуратура міста Києва зверталась до Київради з клопотаннями про виділення під будівництво житла на багатьох земельних ділянках в різних районах Києва.
Чотири масштабних ділянки київська прокуратура тоді відсудила у приватних фірм. Дві з них в районі музею "Пирогове".
Самій прокуратурі займатися господарською діяльністю забороняє законодавство, тому вона для забудови наймає приватні компанії, про це писали журналісти Bihus.Info.
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