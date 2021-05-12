Розкрадання 10,5 мільйонів: прокурори обшукують київський Спецжитлофонд

Посадовців комунального підприємства Спецжитлофонд у Києві підозрюють у розкраданні 10,5 мільйона гривень. У зв'язку з цим 12 травня правоохоронці прийшли до компанії з обшуками.
Як зазначили у прокуратурі Києва, розслідуванням кримінального провадження займаються представники департаменту стратегічних розслідувань поліції. Поліцейські інкримінують посадовцям КП заволодіння бюджетними коштами.
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За кілька років посадовці нібито викрали 10,5 мільйона гривень.
Діяли у змові з підрядником
- Представники прокуратури стверджують, що злочинною діяльністю посадовці Спецжитлофонду та компанії-підрядника займалися з 2018 до 2020 року.
- Як з'ясували слідчі, представник підрядника нібито вступив у змову з чиновниками для заволодіння коштами.
- Комунальники підписали з приватною компанією низку договорів на виконання будівельних робіт. Держслужбовці підписували акти прийому, хоча фактично замовлення не було виконано у повному обсязі.
Для збору доказів причетності зловмисників до оборудки у приміщеннях Спецжитлофонду проводять обшуки. Хто саме з посадовців є фігурантом кримінального провадження, правоохоронці не повідомляють.