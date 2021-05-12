Розкрадання 10,5 мільйонів: прокурори обшукують київський Спецжитлофонд

12 травня 2021 , 08:16
Читать новость на русском

Джерело:

Прокуратура Києва

​​Посадовців комунального підприємства Спецжитлофонд у Києві підозрюють у розкраданні 10,5 мільйона гривень. У зв'язку з цим 12 травня правоохоронці прийшли до компанії з обшуками.

Як зазначили у прокуратурі Києва, розслідуванням кримінального провадження займаються представники департаменту стратегічних розслідувань поліції. Поліцейські інкримінують посадовцям КП заволодіння бюджетними коштами.

Дивіться також Злили невідомі речовини: у Києві Либідь забарвилася у жовтий колір – фото

За кілька років посадовці нібито викрали 10,5 мільйона гривень.

Діяли у змові з підрядником

  • Представники прокуратури стверджують, що злочинною діяльністю посадовці Спецжитлофонду та компанії-підрядника займалися з 2018 до 2020 року.
  • Як з'ясували слідчі, представник підрядника нібито вступив у змову з чиновниками для заволодіння коштами.
  • Комунальники підписали з приватною компанією низку договорів на виконання будівельних робіт. Держслужбовці підписували акти прийому, хоча фактично замовлення не було виконано у повному обсязі.

Для збору доказів причетності зловмисників до оборудки у приміщеннях Спецжитлофонду проводять обшуки. Хто саме з посадовців є фігурантом кримінального провадження, правоохоронці не повідомляють.

Автор: Олексій Чибісов