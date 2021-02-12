Екссудді одного з районних судів столиці повідомили про підозру у перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій. Зробили це працівники Офісу Генерального прокурора 12 лютого.

Як стверджують слідчі, суддя виносив заздалегідь незаконні рішення для того, щоб перешкоджати активістам проводити мітинги та демонстрації.

Дивіться також "Суддю Майдану" хочуть призначити суддею довічно: деталі

Він покарав автомайданівців позбавленням права керувати автівками.

До 5 років позбавлення волі

Згідно з матеріалами кримінального провадження, 23 січня 2014 року наразі колишній служитель Феміди обрав найбільш суворе покарання, яке тільки можливо за порушення адміністративного законодавства.

Активістів автомайдану звинувачували у невиконанні вимог ДАІ про зупинку.

Виходячи з того, що правоохоронці намагалися незаконно зупинити колону протестуючих, рішення судді було заздалегідь незаконним.

Крім того, як кажуть прокурори, суддя й сам був зацікавлений у тому, щоб перешкоджати активістам в угоду владі Януковича.

В апеляціях активісти домоглися закриття адміністративних проваджень, а Вища рада правосуддя звільнила фігуранта справи.

Якщо провину колишнього судді доведуть, йому загрожує до 2 років виправних робіт, до 6 місяців арешту або до 5 років обмеження волі. Також екссуддю можуть позбавити волі на 5 років.