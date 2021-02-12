Позбавляв автомайданців прав: прокурори повідомили про підозру колишньому київському судді
Екссуддю, який незаконно карав автомайданівців, судитимуть за перешкоджання проведенню мітингів / БУГ
Екссудді одного з районних судів столиці повідомили про підозру у перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій. Зробили це працівники Офісу Генерального прокурора 12 лютого.
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Як стверджують слідчі, суддя виносив заздалегідь незаконні рішення для того, щоб перешкоджати активістам проводити мітинги та демонстрації.
Дивіться також "Суддю Майдану" хочуть призначити суддею довічно: деталі
Він покарав автомайданівців позбавленням права керувати автівками.
До 5 років позбавлення волі
- Згідно з матеріалами кримінального провадження, 23 січня 2014 року наразі колишній служитель Феміди обрав найбільш суворе покарання, яке тільки можливо за порушення адміністративного законодавства.
- Активістів автомайдану звинувачували у невиконанні вимог ДАІ про зупинку.
- Виходячи з того, що правоохоронці намагалися незаконно зупинити колону протестуючих, рішення судді було заздалегідь незаконним.
- Крім того, як кажуть прокурори, суддя й сам був зацікавлений у тому, щоб перешкоджати активістам в угоду владі Януковича.
В апеляціях активісти домоглися закриття адміністративних проваджень, а Вища рада правосуддя звільнила фігуранта справи.
Якщо провину колишнього судді доведуть, йому загрожує до 2 років виправних робіт, до 6 місяців арешту або до 5 років обмеження волі. Також екссуддю можуть позбавити волі на 5 років.
Поділитися новиною