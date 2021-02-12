Позбавляв автомайданців прав: прокурори повідомили про підозру колишньому київському судді

Джерело:Офіс Генерального прокурора
Екссудді одного з районних судів столиці повідомили про підозру у перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій. Зробили це працівники Офісу Генерального прокурора 12 лютого.
Як стверджують слідчі, суддя виносив заздалегідь незаконні рішення для того, щоб перешкоджати активістам проводити мітинги та демонстрації.
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В апеляціях активісти домоглися закриття адміністративних проваджень, а Вища рада правосуддя звільнила фігуранта справи.
Якщо провину колишнього судді доведуть, йому загрожує до 2 років виправних робіт, до 6 місяців арешту або до 5 років обмеження волі. Також екссуддю можуть позбавити волі на 5 років.