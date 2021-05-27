Наслідки прориву біля Ocean Plaza в Києві: коли відновлять рух – відео

Біля торгово-розважального центру Ocean Plaza в Києві трапився прорив труби підземних комунікацій. Як наслідок там утворилося велике озеро та перекрили дорогу. Згодом виявилось, що також утворилася велика діра в асфальті. Стало відомо скільки часу піде на ліквідацію наслідків, однак рух транспорту можуть там відновити скоріше.

Це трапилося 27 травня о 12:41 годині. Згодом представник "Київтеплоенерго" розповів журналістам, що трубу прорвало через гідравлічні випробування.

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На фото й відео з місця видно, що спершу біля торгового центру на вулиці Антоновича, 176, утворилося велетенське озеро. Згодом воду відкачали й там утворилася кількаметрова діра в асфальті.

На місце прибули правоохоронці, які обгородили цю ділянку дороги та перекрили рух транспорту. Потім Патрульна поліція Києва повідомила, що проїзд вулицею Антоновича поблизу станції метро "Либідська" перекрили. Також опублікували схему об’їзду.



Схема об'їзду місця прориву / Карта Патрульної поліції Києва

Чому трапилася аварія

У "Київтеплоенерго" зазначили, що прорвало трубу, яка функціонує з 1987 року. Це трапилося внаслідок перевірки тепломережі, яку проводять готуючись до опалювального сезону.

Це потрібно робити, щоб своєчасно помітити слабкі місця в комунікаціях. У момент, коли трубу прорвало від збільшення тиску, воду одразу відімкнули.



Озеро, яке утворилося внаслідок прориву / Фото телеграм-каналу "Україна Online"

Начальник відділу з експлуатації теплових мереж підприємства Олександр Пилипишин розповів, що на ліквідацію наслідків прориву піде приблизно 3 доби.

Якщо це буде безпечно, рух транспорту там відновлять скоріше. Однак лише на частині смуг, які не пошкоджені.

За словами посадовця, коли тут раніше трапився прорив, замінили тільки 23 метри труби. Повністю її не замінили, оскільки це трапилося під час опалювального сезону. Зараз планують замінити більше, однак не відомо, скільки саме.

Наслідки прориву біля Ocean Plaza 27 травня: відео телеграм-каналу "Україна Online"

Що відомом про попередній прорив

Біля ТРЦ Ocean Plaza вперше таке трапилося ввечері 13 січня 2020 року.

Тоді всю вулицю залило окропом.

Також затопило і перший поверх ТРЦ.

На місці прориву провалився асфальт і одна з маршруток потрапила задніми колесами в яму.

Загалом надзвичайники врятували 13 осіб.

Чотирьох людей витягли з маршрутного таксі, яке потрапило задніми колесами в яму.

Троє осіб були в тролейбусі. Шестеро залишалося на першому поверсі торговельного центру Оcean Plaza, де і сталася аварія.

Ще 7 людей госпіталізували.

За фактом прориву тепломережі поліція відкрила кримінальне провадження.

Трансляція з місця прориву та коментарі комунальників: відео "Сьогодні"