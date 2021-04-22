Проспект Бандери залишається: у Києві відстояли рішення про перейменування
У Києві не будуть скасовувати перейменування Московського проспекту на проспект Бандери. Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав законним рішення Київради.
Джерело:24 канал
Про це повідомив представник Українського інституту національної пам’яті В’ячеслав Якубенко у своєму фейсбуці. Він також нагадав, що справа стосується не лише проспекту Бандери, а й ще 4 вулиць.
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Які перейменування суд визнав законними:
- вулицю Баумана — на вулицю Януша Корчака;
- вулицю Кутузова — на вулицю Генерала Алмазова;
- вулицю Суворова — на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;
- провулок Кутузова — на провулок Євгена Гуцала;
- проспект Московський — на проспект Степана Бандери.
Проспект Бандери у Києві
У 2016 році Київрада перейменувала Московський проспект у столиці на проспект Бандери. Це рішення викликало різку негативну реакцію в Москві, а також у всіх проросійських сил в Україні. Вони й подали позов до суду, аби скасувати рішення.
Про відсутність юридичних підстав позову зазначали і юристи, втім, суд першої інстанції 11 лютого 2021 року таки ухвалив рішення, яке визнали незаконним в апеляційному суді.
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