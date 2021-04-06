На проспекті Бандери у Києві обмежать рух транспорту: що потрібно знати водіям
Через капітальний ремонт, який проводять підрядники на проспекті Степана Бандери, рух на ньому частково обмежать. Це призведе до посилення заторів на одній з найважливіших транспортних артерій Києва.
Джерело:КМДА
Схему проїзду через ремонтні роботи, згідно з повідомленням Київавтодору, тимчасово змінять. На частині проспекту Степана Бандери в напрямку Північного мосту можна буде рухатися лише двома смугами в кожному напрямку.
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18 днів незручностей
Початок дорожніх робіт та обмеження в русі заплановані на 10 квітня. Відкрити повноцінний рух ділянкою дороги мають 28 квітня.
Дорожники розпочнуть знімати старе дорожнє покриття на частині між проспектом Оболонським і станцією "Зеніт". Проїзд транспорту буде організовано по 2 смуги в кожному напрямку на частині проспекту в напрямку Північного мосту,
– зазначили посадовці.
Схема дорожніх робіт на проспекті Степана Бандери у Києві / Ілюстрація Київавтодору
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