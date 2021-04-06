Через капітальний ремонт, який проводять підрядники на проспекті Степана Бандери, рух на ньому частково обмежать. Це призведе до посилення заторів на одній з найважливіших транспортних артерій Києва.

Схему проїзду через ремонтні роботи, згідно з повідомленням Київавтодору, тимчасово змінять. На частині проспекту Степана Бандери в напрямку Північного мосту можна буде рухатися лише двома смугами в кожному напрямку.

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Комунальники планують працювати на ділянці між проспектом Оболонським та станцією "Зеніт".

18 днів незручностей

Початок дорожніх робіт та обмеження в русі заплановані на 10 квітня. Відкрити повноцінний рух ділянкою дороги мають 28 квітня.

Дорожники розпочнуть знімати старе дорожнє покриття на частині між проспектом Оболонським і станцією "Зеніт". Проїзд транспорту буде організовано по 2 смуги в кожному напрямку на частині проспекту в напрямку Північного мосту,

– зазначили посадовці.



Схема дорожніх робіт на проспекті Степана Бандери у Києві / Ілюстрація Київавтодору

Наразі у Києві у рамках капітального ремонту ускладнено проїзд вулицею Борщагівською. Також комунальники розпочали ремонт шляхопроводу на Кільцевій дорозі.