З понівеченої автівки чоловіка діставали свідки ДТП та працівники муніципальної варти. На місці події працювали поліцейські та медики екстреної допомоги.
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Водія у критичному стані госпіталізували до реанімації. Прогнозів щодо його здоров'я лікарі поки що не надають.
На зимовій гумі та з тонованими стопами
Водій Mazda перебуває у критичному стані / Фото Муніципальної варти Києва
- Як стверджують очевидці, водій іномарки із житомирськими номерами вирішив обігнати потік машин смугою для громадського транспорту.
- Чоловік не впорався із керуванням та на чималій швидкості вилетів із проїжджої частини.
- Легковик на повному ходу влетів у стовп. Автівка отримала настільки значні ушкодження, що ремонтувати її вже немає сенсу.
Постраждалого водія витягували з машини бійці муніципальної варти / Фото Муніципальної варти Києва
Судячи з фото з місця інциденту, автовласник їхав на машині з лисою зимовою гумою, що є досить небезпечним. Крім того, чоловік піддався новому тренду та затонував сигнали стопів.
Це, за словами деяких автовласників, покращує зовнішній вигляд машини. Втім, подібне тонування є незаконним та призводить до створення аварійних ситуацій.
Крім того, як свідчить відео моменту ДТП, водій порушив ще кілька правил дорожнього руху: виїхав на смугу для транспорту та перевищив дозволену швидкість.
Дивіться відео жахливої аварії на проспекті Перемоги у Києві: